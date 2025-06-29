أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أنه “توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولَيْن بترويج الموادّ المخدّرة في مدينة صيدا”.

وأضافت المديرية في بلاغ: “بنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت عناصر الشعبة إلى تحديد هويّتيهما، وهما كلّ من:

ع. ج. (مواليد عام 2002، لبناني)

ح. م. (مواليد عام 1992، فلسطيني)”.

وتابعت: “بتاريخ 26-06-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في صيدا، في أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة تمّ ضبطها.

بتفتيشهما والدراجة، تمّ العثور على:

/14/ طبّة بداخلها مادّة الكوكايين

/7/ مظاريف بداخلها مادّة الماريجوانا

/8/ مظاريف بداخلها مادّة حشيشة الكيف

حبوب مخدّرة من نوعي “ريفوتريل” و”بيبمورفين”

ساطور، سكين ستّ طقات، هاتفَين خلويَّين ومبلغ مالي”.

وأردفت: “بالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدّرات في مدينة صيدا، لصالح أحد التجّار في البقاع. أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المُختصّ”.