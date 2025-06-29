أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني أن إشكالاً حصل بتاريخ 22 حزيران 2025 بين مجموعة من الأشخاص داخل مجمع "ماليبو باي" في منطقة جونية، تطوّر إلى تضارب أدّى إلى إصابة عدد من الأشخاص نُقلوا إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

وعلى الفور، حضرت دورية من فصيلة جونية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة مع تداول فيديو يوثّق الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفق بيان المديرية العامة اليوم الأحد، "بناء على إشارة القضاء المختص، تولّت مفرزة جونية القضائية متابعة التحقيق بالتنسيق مع شعبة المعلومات، حيث جرى توقيف المتورطين والاستماع إلى إفاداتهم".

وأكّدت أن التحقيقات ما زالت جارية تحت إشراف القضاء المختص، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتسبّبين بالإشكال.

