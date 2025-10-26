أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أنه “توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سلب في مناطق جبل لبنان. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المذكور وتوقيفه”.

وأضافت المديرية في بلاغ: “بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلت الشعبة إلى تحديد هويته وتوقيفه بتاريخ 11-10-2025 في محلّة النبعة، ويدعى ه. ع. (مواليد 2001، لبناني) يوجد بحقّه مذكّرتان عدليتان بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية”.

وتابعت: “بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء”.