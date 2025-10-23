في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، تتجه الأنظار نحو القوة الدولية المزمع نشرها لإدارة الأمن في قطاع غزة لفترة انتقالية. وأكد ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، أن القاهرة تصر على منح هذه القوة “حصانة أممية” وتفويضًا من مجلس الأمن لإضفاء الشرعية الدولية على انتشارها.

ومن المتوقع أن تتألف القوة من نحو 4000 جندي، مع مشاركة محتملة لمصر وتركيا وأذربيجان وإندونيسيا، إضافة إلى إمكانية انضمام الأردن وقطر والإمارات والمغرب.

في المقابل، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه لأي مشاركة تركية ضمن هذه القوة، وذلك خلال لقائه نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس في القدس، حيث ناقشا خطط “اليوم التالي” لإنهاء الحرب في غزة وضمان استقرار القطاع.