اجتازت قوة مشاة اسرائيلية الحدود ودخلت الى متنزهات الوزاني.

هذا، وسجل تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء القطاعين الغربي والأوسط.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أنّ “قواتنا تواصل عملها على الجبهة الشمالية وتنتشر على الحدود وفي خمس نقاط داخل جنوب لبنان”.

إلى ذلك، أكدت رئيسة مكتب الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي ونائب قائد وحدة المتحدث باسم الجيش، كابتن أيلا، عبر حسابها على "إكس"، أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ عملياتها الدفاعية في عدة جبهات. وقالت كابتن أيلا، "في القيادة الشمالية، تواصل القوات الإسرائيلية أعمالها لحماية بلدات الجليل، حيث تنتشر القوات الإسرائيلية على طول الحدود وأيضًا في خمس نقاط داخل جنوب لبنان".

وأوضحت أن العمليات العسكرية تهدف إلى حماية الحدود الشمالية لإسرائيل والتعامل مع أي تهديدات قد تنشأ من المناطق المحاذية للبنان. وأكدت أن القوات الإسرائيلية تقوم بعمليات متعددة لضمان الأمن في هذه المنطقة الحيوية.

https://x.com/i/status/1910716900864106900