المركزية- صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي "بتاريخ 30/10/2025 فجرًا، توافرت معلومات حول إطلاق نار في محيط مبنى بلدية بليدا - مرجعيون. على الفور، توجهت دورية من الجيش إلى المكان، حيث تبيّن أن وحدة بريّة معادية توغلت داخل البلدة، وأطلقت النار على مبنى البلدية، واستهدفت أحد موظفيها ما أدى إلى استشهاده.

إن ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي هو عمل إجرامي وخرق سافر للسيادة اللبنانية وانتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701، ويأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة من جانبه على المواطنين الآمنين. وإن الادعاءات والذرائع الواهية التي يطلقها العدو باطلة ولا تمت إلى الحقيقة بِصلة، وإنما تهدف إلى تبرير انتهاكاته ضد وطننا ومواطنينا.

وقد طلبت قيادة الجيش من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (Mechanism) وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية، كما تتابع القيادة باستمرار انتهاكات العدو بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل".

وخلال العملية التي تشكل اعتداء خطيرا وغير مسبوق، أفاد الأهالي بسماع أصوات صراخ واستغاثة صادرة من المبنى، فيما استمر التوغل حتى الساعة الرابعة فجراً، قبل أن تنسحب القوة الاسرائيلية.

وفي تحرك غاضب، أقدم عدد من أهالي بلدة بليدا على قطع الطريق احتجاجًا على اقتحام الجيش الاسرائيلي مبنى البلدية. وخلال التحرك، مرت دورية لـ "اليونيفيل" في المنطقة، إلا أن المحتجين اعترضوا طريقها وأجبروها على التراجع.

أدرعي: وفي السياق، كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "أكس": " خلال ساعات الليلة الماضية وفي إطار نشاط لقوات جيش الدفاع لتدمير بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة قرية بليدا بجنوب لبنان، رصدت القوات مشتبهًا به داخل المبنى حيث شرعت القوة في الإجراءات الهادفة لتوقيف مشتبه به".

أضاف: "لحظة تحديد تهديد مباشر على أفراد القوة تم إطلاق نار لإزالة التهديد وتمّ رصد إصابة. تفاصيل الحدث قيد التحقيق".

وتابع: "يذكر ان المبنى استخدم في الآونة الأخيرة لنشاطات إرهابية لحزب الله الإرهابي تحت غطاء بنية تحتية مدنية. الحديث عن مثال آخر لطريقة عمل حزب الله والتي تعرض سكان لبنان للخطر مستغلة بشكل سخيف المرافق المدنية لأغراض إرهابية".

وختم أدرعي: "سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد يواجه دولة إسرائيل".

غارات: وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على منطقة اللبونة في الناقورة قبل ان تنفذ مسيرة اسرائيلية غارةً ثانية على بعد مئتي متر من نقطة الجيش في اللبونة.

وقبل الظهر شن سلسلة غارات استهدفت محيط الجرمق والخردلي والمحمودية.

بالتزامن، يسجّل تحليق لمسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية.

وتعليقا على الغارات، كتب أدرعي عبر حسابه على "أكس": "جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في لبنان. أغار جيش الدفاع قبل قليل على بنى تحتية إرهابية، ومنصّة لإطلاق قذائف صاروخية وفتحة نفق تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة المحمودية بجنوب لبنان. يشكل وجود هذه البنى التحتية في المنطقة خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

العديسة: من جهة أخرى، فجّرت قوة اسرائيلية فجرًا مبنى في بلدة العديسة.