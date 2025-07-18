توغلت قوة إسرائيلية فجرا، في وسط بلدة ميس الجبل، حيث تجوّلت آليات عسكرية ودراجات نارية (ATV) بين المنازل المأهولة بالسكان، وأقدمت على تفجير جرافتين كانتا تعملان على رفع أنقاض المنازل المدمرة نتيجة العدوان، قبل أن تنسحب في اتجاه منطقة الجدار الفاصل.

وألقت محلقة إسرائيلية مناشير فوق بلدة الناقورة بالتزامن مع تشييع الشهيد علي فوزي عطوي.

واندلع حريق كبير، عصر اليوم، في سهل مرجعيون، مقابل مستعمرة المطلة، في منطقة تعرف بـ"المطار والدهشات"، بعد رشقات نارية أطلقها الجيش الإسرائيلي المتمركز على تلة حمامص، خلال عملية تمشيط واسعة في المنطقة الحدودية.

وتسبب الرصاص في اشتعال النيران في الأحراج والأعشاب اليابسة، مما تسبب بامتداد الحريق نحو مناطق زراعية في السهل.

وبعد سلسلة اتصالات أجرتها الجهات المعنية مع قوات "اليونيفيل"، سمح لعناصر الدفاع المدني اللبناني، بمؤازرة الجيش اللبناني، بالوصول إلى الموقع وبدء عملية الإطفاء. وتبذل جهود مكثفة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مناطق سكنية أو زراعية إضافية.

ومساء أطلق الجيش الإسرائيلي قذيفة هاون في اتجاه منطقة السدانة عند أطراف منطقة كفرشوبا في جنوب لبنان.

وفي الهرمل حلقت مسيرة من دون صوت في أجواء المدينة، كما حلقت في النبطية مسيرة إسرائيلية على علو متوسط، في أجواء زوطر الشرقية باتجاه ميفدون.