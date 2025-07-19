اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن ” جيش الدفاع أغار في وقت سابق اليوم السبت، وقضى على أحد عناصر قوة الرضوان في حزب الله والذي كان ضالعًا في محاولة إعادة اعمار بنى تحتية في منطقة الخيام جنوب لبنان”.

وتابع عبر منصة “إكس”، “تشكل أنشطة المخرب خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل على إزالة كل تهديد يطال دولة إسرائيل”.

وكان الطيران المسير الاسرائيلي قد شن غارة على منطقة مطل الجبل في مدينة الخيام تسببت بسقوط قتيل.

والى ذلك، افيد بعد ظهر اليوم بسقوط بسقوط شهيد في غارة استهدفت دراجة نارية في حي الشرابيك في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية.

ولاحقا، اكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن “جيش الدفاع قضى على مسؤول مجمع يحمر في حزب الله”، موضحاً أن “طائرة تابعة لجيش الدفاع أغارت في وقت سابق اليوم السبت وقضت على المدعو أحمد محمد صلاح، مسؤول مجمع يحمر في حزب الله”.

وتابع عبر منصة “إكس”، “عمل صلاح على محاولة إعادة اعمار بنى تحتية لحزب الله في منطقة يحمر جنوبي لبنان”، لافتاً إلى أن “جيش الدفاع سيواصل العمل من أجل إزالة كل تهديد على دولة إسرائيل”.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت دراجة نارية في يحمر الشقيف قضاء النبطية، أدت إلى سقوط شهيد".

ومساء اليوم، استهدفت المدفعية الاسرائيلية منطقة "المحافر" في اطراف بلدة عيترون بالقذائف الحارقة وأشعلت حريقا.

كما استهدفت اطراف منطقة البطيشية بين بلدتي علما_الشعب والضهيرة بقذيفتين.

وتزامنا، سجل اقتراب زورقين إسرائيلين مساء اليوم من مركب للصيد قبالة الناقورة، وكان المركب اخترق خط الطفافات بالتزامن مع القاء محلقة اسرائيلية لقنبلة صوتية تجاهه.

وحلقت مسيرات أسرائيلية فوق يحمر الشقيف _ أرنون _ كفرتبنيت _ النبطية الفوقا(محيط علي الطاهر ) _ الجرمق _ المحمودية _النبطية التحتا.