المركزية- يستمر الجيش في متابعة خروقات العدو الإسرائيلي في ظل مواصلته اعتداءاته على المواطنين وانتهاكاته للسيادة الوطنية.

في هذا السياق، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل على إزالة ساتر ترابي كان العدو قد أقامه في خراج بلدة مركبا – مرجعيون.

تتابع قيادة الجيش الوضع في الجنوب بالتنسيق مع اليونيفيل ولجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism).

في المقابل، أفيد بأن الانفجارات عند أطراف بلدة مارون الراس ناجمة عن تفجيرات للقوة الدولية ولا صحة لوجود اعتداءات من العدو على المزارعين الذين يتفقدون كرومهم.

وكانت انتشرت معلومات مفادها ان الجيش الاسرائيلي عمد الى إلقاء قنابل في اتجاه مجموعة من الاهالي اثناء تفقدهم كروم الزيتون عند اطراف بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل، وبشكل متعمد بقصد الترهيب، بالرغم ان الاهالي كانوا برفقة دورية مشتركة من الجيش و"اليونيفيل"، واستحصلوا على تراخيص للقيام بتفقد كروم زيتونهم. ولم يفد بوقوع اي اصابات.

هذا ويحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل كثيف على علو منخفض جدًّا في محيط بعلبك والسلسلتين الشرقية والغربية وصولًا إلى البقاع الشمالي.

كما يسجل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء مدينة صور وصولاً حتى منطقة القاسمية عند ضفتي الليطاني.