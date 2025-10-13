بينما وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة في منطقة الشرق الأوسط، على ما وصفوه باتفاق تاريخي لوقف إطلاق نار، الاثنين، بقي هناك سؤال جوهري: على ماذا ينصّ الاتفاق تحديدًا؟

تُقدّم صورةٌ التقطها مصورٌ في قاعة قمة غزة في شرم الشيخ، لمحةً عن هذا السؤال، حيث رفع الرئيس صفحة التوقيع أمام الصحفيين.

يتضمّن النصف العلوي من الصفحة عددًا من المساعي والالتزامات.

وتقول الفقرة الأولى من الصفحة الأخيرة: "نسعى إلى التسامح والكرامة وتكافؤ الفرص لكلّ شخص، لضمان أن تكون هذه المنطقة مكانًا يُمكن للجميع فيه تحقيق تطلعاتهم في سلامٍ وأمنٍ وازدهارٍ اقتصادي، بغض النظر عن العرق أو المعتقد أو الأصل العرقي".

ويتضمّن النصف السفلي من الصفحة توقيعات ومناصب قادة المنطقة ووسطاء اتفاق وقف إطلاق النار من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.

المصدر: CNN Arabic