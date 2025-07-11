أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن جيش العدو الإسرائيلي، أفلت عشرات الرؤوس من الأبقار من جانبه في اتجاه بلدتي رامية و عيتا الشعب عبر محلة خلة وردة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق دخول الأبقار إلى الأراضي اللبنانية، حيث جرى رصدها على إحدى الطرقات هُناك.

لاحقاً، أفيد بأن الجيش الإسرائي أجرى اتصالات مع قوات "اليونيفيل" لاستعادة عشرات رؤوس الأبقار التي دخلت عن طريق الخطأ إلى بلدة عيتا الشعب ورامية بسبب الثغرات التي أحدثها الجيش الإسرائيلي، والتي يتسلل منها ليلاً إلى الأراضي اللبنانية.

إلى ذلك، حذر رئيس بلدية بيت ليف من "الاقتراب من الأبقار المتواجدة في المنطقة، فقد يكون هناك احتمال بأنها ملوّثة بأسلحة جرثومية أو تحمل أمراضاً معدية".

وشدد على "على ضرورة الحذر الشديد وعدم الاقتراب أو لمسها، وذلك من باب الخشية والوقاية، ريثما تتبيّن حقيقة دخولها إلى أراضينا".