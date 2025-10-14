صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن "الخطوات التالية نحو تنفيذ الاتفاق بشأن قطاع غزة ستكون صعبة"، معبرا في الوقت ذاته عن "تفاؤل حذر" بشأن المرحلة التالية، بحسب "روسيا اليوم".

وقال الأنصاري في حديث لقناة "فوكس نيوز": "هذا يوم تاريخي وهذا يوم انتظرناه لسنوات، وخصوصا خلال السنتين الماضيتين"، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت خلال هاتين السنتين "مستوى من التصعيد لم تره منذ عقود".

أضاف: "نحن ممتنون جدا للرئيس ترامب على قدومه إلى المنطقة اليوم والتوقيع على إنهاء الحرب. ونأمل في أن تكون هذه الخطوة الأولى من بين خطوات كثيرة نحو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة بقيادة الرئيس ترامب الذي سيعمل مع الزعماء الآخرين في المنطقة".

وأشار إلى أن "الخطوات التالية ستكون صعبة جدا، وقد أجلنا المناقشات حول المرحلة الثانية من أجل التأكد من تحقيق المرحلة الأولى، والآن جميع الرهائن في منازلهم ونحن في هذه اللحظة، والآن قد بدأت المناقشات الصعبة بشأن كيف سيتم تأمين غزة وإدارة غزة والتأكد من أننا لن نذهب إلى الحرب مجددا".

وأكد أن "فرقنا تعمل الآن لضمان عدم وجود أي فارق زمني بين المرحلتين الأولى والثانية".

وفي معرض حديثه عن آفاق تنفيذ الاتفاق، قال الأنصاري: "نحن واثقون مما قاله الرئيس ترامب اليوم وواثقون من الخطة وقد عملنا معه بشكل وثيق جدا على تنفيذ هذه الخطة على الأرض، ولكن يجب أن أقول إن التحديات القائمة أمامنا ليست سهلة وعلينا أن نعمل جميعا لضمان تحقيق ذلك"، مضيفا: "تعلمنا من خبرة هذه الحرب والنزاعات الأخرى في المنطقة أن نكون متفائلين بحذر، وإن لم نكن آملين لما كان لدينا طريق للمضي قدما إلى الأمام".