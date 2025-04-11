المركزية - في متابعة لحادثة إطلاق مؤسسة RITIKA للأحذية أسماء مرتبطة بآل بيت الرسول محمد على أحذية نسائية وما أثارته هذه القضية من ردّات فعل مندّدة في لبنان، أقدم مجهولون، فجر اليوم، على إطلاق النار باتجاه أحد فروع المؤسسة الواقع في شارع نديم الجسر – طرابلس، شمال لبنان، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأدّى ذلك إلى اندلاع حريق داخل المحل، ممّا استدعى تدخّلاً من فرق الدفاع المدني التي وعملت على إخماد النيران.

كما توجّهت فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى الموقع حيث أُفيد عن إصابة أحد عناصر مخابرات الجيش اللبناني بجروح نتيجة تطاير الزجاج في وجهه بفعل الحرارة الشديدة.

وأيضاً، وصلت دوريه لقوى الأمن الداخلي إلى المكان وبدأت تحرياتها لمعرفة الفاعلين.

يُذكر أن المحل المستهدَف كان قد أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صوراً لأحذية وحقائب نسائية نُسبت أسماؤها إلى زوجات وبنات النبي محمد.