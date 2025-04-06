أعلنت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، أنّه "في إطار متابعة الخروقات المستمرة من قبل العدو الإسرائيلي، عملت وحدة من الجيش في منطقتَي علما الشعب واللبونة - صور على إزالة عوائق هندسية كان العدو الإسرائيلي قد وضعها لإغلاق طريق داخل الأراضي اللبنانية، كما فككت عبوتَين استخدمهما العدو لتفخيخ هذه العوائق".

وأضافت قيادة الجيش أنّها "تُواصل العمل على إزالة الخروقات المعادية بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان – اليونيفيل، فيما يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على عدة مناطق في لبنان، وانتهاكاته لأمن اللبنانيين".

خرق جديد: ويذكر انه، وفي خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، تعرضت بعض قرى الجنوب إلى قصف مدفعي إسرائيلي، كما أقدم الجيش الإسرائيلي على رمي قنابل مدفعية ومضيئة على بلدة حولا من جهة الغجر.

وألقت مسيرة اسرائيلية قنبلة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين.

غارة زبقين: هذا، وإرتفعت حصيلة الغارة على بلدة زيفين التي استهدفت حفارة وسيارة "رابيد" الى شهيدين، سائق الحفارة علي. ح .صليبي (30 عامًا) وصاحبها ع. ف. بزيع (17 عامًا) ، وجرح عاملين سوريين .

وافادت معلومات بأن صليبي كان من مصابي حادثة "البيجر" في أيلول الماضي، حيث فقد إحدى عينيه وأصيب في يده حينها.

بالتزامن، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرة لسلاح الجو أغارت على عنصرَين من حزب الله عملا في آلية هندسية في منطقة زبقين في جنوب لبنان".

وأضاف عبر منصة "إكس": "تم استهداف العنصرين أثناء قيامهما بمحاولة اعمار بنى تحتية تابعة لحزب الله".

بيان الجيش: ومساء اليوم، صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 2025/4/6، ضمن إطار الاعتداءات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي، استهدف جرافة وحفارة خلال أعمال استصلاح أراضٍ في جوار بلدة زبقين - صور ما أدى إلى استشهاد مواطنَين، وتبين عدم وجود وسائل عسكرية في المكان".

وكان قد صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن الحصيلة النهائية للغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة زبقين ارتفعت إلى شهيدين بعد استشهاد جريح متأثرا بإصاباته البليغة.

والى ذلك، انفجرت مسيرة اسرائيلية فوق سيارة "رابيد" على طريق بلدة الناقورة قضاء صور، ولم يصب احد بأذى.

وسجّل قيام جرافة اسرائيلية بحماية عدد من دبابات "الميركافا" بعملية تجريف في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون.

وعملت جرافة اسرائيلية بحماية دبابة نوع ميركافا على رفع سواتر ترابية في محور بركة النقار الى الغرب من بلدة شبعا، في حين قصفت المدفعية الاسرائيلية المرتفعات الجنوبية لبلدة كفرشوبا، والتي تعرضت أيضا لرشقات رشاشة.

وانفجر جسم غريب من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة بيت ليف، أثناء قيام آلية جرافة بأعمال رفع الانقاض عن منزل كان استهدف سابقا، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي بمسيرة على حفارة في بلدة بيت ليف أدت إلى إصابة شخصين بجروح.

ومساء اليوم، افيد بأن المروحيات المعادية نفذت عددا من الغارات التي استهدفت بيوتا جاهزة في الناقورة بالقطاع الغربي.

وافيد بأن محلقة معادية القت ثلاث قنابل صوتية باتحاه احد البيوت الجاهزة في بلدة عيتا الشعب.

وسجل تحليق للمروحيات العدو فوق البحر مقابل ساحل الناقورة بالتزامن مع اطلاق صافرات الانذار في مقر قيادة قوات اليونيفيل الدولية في المنطقة.

"سيسنا" اللبنانية تحلّق: إلى ذلك، نفذت طائرة استطلاع تابعة للجيش من نوع "سيسنا"، تحليقاً على علو منخفض في بلدات جنوبية عدة. وذكرت المعلومات أن الطائرة اللبنانية جابت أجواء كوثرية الرز، جديدة أنصار، أنصار، الزرارية، عبا، الدوير، أبو الأسود.

العثور على اشلاء جثة: من جانبها، أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان أنه "تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وضمن متابعة المهام المنوطة بها، تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة في المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع الجيش اللبناني، من انتشال أشلاء شهيد في بلدة كفرحمام، وذلك بتاريخ اليوم السبت ٥ نيسان ٢٠٢٥.

وقد جرى نقل الأشلاء المنتشلة إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستُجرى الفحوصات المخبرية اللازمة، بما في ذلك تحليل الحمض النووي (DNA)، لتحديد هوية الشهيد وفقاً للإجراءات المعتمدة" .

وجددت المديرية العامة للدفاع المدني "تأكيد التزامها الثابت بواجبها الإنساني والوطني، إذ يواصل عناصرها تنفيذ عمليات البحث والمسح الميداني في البلدات المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي السابق، رغم التحديات الراهنة، وذلك حرصاً على العثور على جميع المفقودين واستكمال المهام الموكلة إليهم بكل تفانٍ وإخلاص" .