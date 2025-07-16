Jul 16, 2025 4:05 PMClock
اقليميات
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قصف إسرائيلي يستهدف قصر الرئاسة ومقر هيئة الأركان في دمشق

شهدت ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، الأربعاء، انفجارا ضخما جدا إثر ضربة إسرائيلية استهدفت مقر رئاسة الأركان.

وشن الطيران الإسرائيلي ثلاث غارات متتالية استهدفت مقر رئاسة الأركان السورية. وأشارت مصادر محلية إلى أن دمارا كبيرا لحق بمبنى رئاسة الأركان.


ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما إن هناك قتلى وجرحى إثر ضربة إسرائيلية على وزارة الدفاع في سوريا.

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: "أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية".

وأكدت رويترز أن إسرائيل شنت غارة جوية بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة السورية.

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