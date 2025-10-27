المركزية- أعلنت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز في بيان أنه "مواكبة للانطلاقة الاقتصادية الايجابية، تعمل على تأهيل ١٥٣ شركة لبنانية ناشئة في استراتيجيات التوسّع والانتشار عبر نظم الفرانشايز، في قطاعات عدّة، صناعية، سياحية، بيع تجزئة، مجوهرات، وغيرها.

وجاء في البيان: "نظّمت الجمعية هذه المبادرة الاقتصادية التي تبلورت في ورش العمل المناطقيّة (بيروت، جونية، طرابلس، صيدا، زحلة)، وهدفت الى تعميم مفاهيم الفرانشايز وآلياتها واستراتيجيّتها السبّاقة في مجال الاعمال، قبيل انعقاد اجتماعات "مجلس الفرانشايز العالمي"، في جاكارتا، التي تبدأ أعمالها في ٢٩ تشرين الاول الحالي، وتستمر الى ١ تشرين الثاني المقبل. وسوف تُتاح أمام مشاركة الجمعيّة اللبنانيّة فرصة اطلاع جمعيّات الفرانشايز الأعضاء في المجلس على التطوّرات الايجابية في لبنان، لناحية الاستقرار وورشة الاصلاح التي بدأت، اضافة الى انجازات قطاع الفرانشايز اللبناني في لبنان والعالم."

وختم:"تثمن الجمعية التعاون البناء بينها وبين اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، اضافة الى غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان (وفرع جونية) وطرابلس وصيدا وزحلة، و "فرانشايز انجينيرز" لتعاونهم وتقديمهم التسهيلات لانجاح المبادرة."