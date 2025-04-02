المركزية- ناشد رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي الدولة والاجهزة الأمنية التحرك بشكل سريع وإتخاذ إجراءات صارمة لمنع الهجمة الإجرامية المتمادية على أصحاب معارض السيارات.

وقال قزي في بيان "من غير المقبول وبعد الإعتداءات والجرائم المتنقلة والمتكررة، أن تستمر هذه الأعمال البشعة وآخرها في عمشيت، حيث كان المستهدف هذه المرة رودي القوبا نجل عضو مجلس نقابة مستوردي السيارات المستعملة ايلي القوبا".

وأوضح أنه "يوم الجمعة الواقع في 28 آذار الماضي تعرّض رودي القوبا إلى حادث امني داخل معرضه حيث دخل شخصان إلى المعرض ليتفحصا سيارة بهدف شرائها، وطلب احدهم تجربتها برفقة رودي القوبا على طريق عمشيت حيث يقع المعرض، وخلال قيادتها سلك الجاني طريق غرفين وصَوَّبّ مسدسه نحو رأس قوبا وطالبه بإعطائه الذهب والمال والهاتف ومن ثم رماه خارج السيارة وغادر المكان".

وقال "على الإثر، تم إبلاغ القوى الأمنية بالحادث، وقد تم إلقاء القبض على أحدهم بعد حوالي 5 ساعات، فيما وُجِدَت السيارة في طرابلس ولا تزال التحقيقات جارية".

وإذ شكر قزي القوى الأمنية على تحركها السريع وتمكّنها من إلقاء القبض على أحد المجرمين خلال ساعات وإيجاد السيارة، قال "هذه المرة مرّت على خير وخرج قوبا سليماً معافى من الحادث، لكن لا احد يعرف ماذا يمكن أن يحصل في المرة الثانية مع صاحب معرض آخر".

وعلى هذا الاساس، أعاد قزي مطالبة الأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد لمنع كل من تسوّله نفسه من تكرار مثل هذه الأعمال الإجرامية، كما طالب قزي أصحاب المعرض الى اخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتأمين حماية ذاتية عبر تعيين موظفي security أو أي تدابير أخرى يسمح بها القانون".