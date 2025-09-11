أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ​ريما كرامي​، قرارًا يتعلّق بتمديد فترة التسجيل في المدارس والثّانويّات الرّسميّة للعام الدراسي 2025/2026.

جاء في القرار:

"إنّ وزيرة التربية والتعليم العالي،

بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

وبناءً على المرسوم رقم 735 تاريخ 22/7/2025 (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971)، الّذي تضمّن بدء التسجيل أيّام الثّلثاء اعتبارًا من 15 تمّوز من كلّ عام، وبدء السّنة الدّراسيّة في 1 أيلول من كلّ عام،

وبناءً على القرار رقم 890/م/2025 تاريخ 21/7/2025، الّذي تضمّن بدء العام الدّراسي 2026/2025،

وحيث أنّ صدور المرسوم وإبلاغه وصدور القرار كان بعد تاريخ 15 تمّوز 2025،

وتأمينًا لاستكمال أعمال تسجيل التلامذة في المدارس والثّانويّات الرّسميّة، تماشيًا مع الأعراف الّتي كان معمولًا بها وبصورة تدريجيّة،

وبعد استطلاع رأي كلّ من مدير التعليم الابتدائي ومدير التعليم الثانوي،

وبناءً على اقتراح المدير العام للتربية،

تقرّر ما يأتي:

المادّة الأولى: تمدَّد مهلة تسجيل التلامذة في المدارس والثّانويّات الرّسميّة دوام قبل الظهر لغاية نهاية

الدّوام الرّسمي ليوم الخميس الواقع فيه 2/10/2025، وذلك ضمن الشّروط المحدَّدة في القرار رقم 890/م/2025 تاريخ 21/7/2025 الآنف الذّكر.

المادّة الثّانية: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم".