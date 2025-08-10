استهدف الجيش الاسرائيلي محيط بلدتي راميا وبيت ليف ويارون، بقصف مدفعي بقذائف حارقة، ما ادى الى اشعال النيران بالاحراج.

وإلى ذلك، نفذت مسيرة اسرائيلية غارة جوية بصاروخين موجهين مستهدفة حارة النادي في بلدة ميفدون.

وافيد ان الصاروخين استقرا وسط الطريق دون وقوع اصابات.

وصدر لاحقا عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة الجيش الإسرائيلي بمسيرة على بلدة ميفدون قضاء النبطية أدت إلى إصابة شخص من الجنسية السورية بجروح طفيفة".

ويسجل عصر اليوم، تحليق مسيّر على علو منخفض جدا فوق بلدة عدلون والجوار.

وسقطت مساء اليوم محلقة إسرائيلية في بلدة مارون الرأس في قضاء بنت جبيل.