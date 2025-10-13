المركزية - أُقيم قدّاس في بازيليك القديس يوسف في مونتريال، على نيّة السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، بدعوة من تجمّع مسيحيي الشرق الأوسط، ترأّسه رئيس أساقفة مونتريال المطران كريستيان لابين، بمشاركة السفير البابوي في كندا المونسنيور إيفان يوركوفيتش.

شارك في القدّاس راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول - مروان تابت، راعي أبرشية الروم الكاثوليك الملكيين في كندا المطران ميلاد جاويش، راعي أبرشية السريان الكاثوليك في كندا المطران أنطوان ناصيف، مطران الأرمن الأرثوذكس في كندا المطران بابكين شاريان، مطران الأقباط الأرثوذوكس في كندا الأنبا بولس وحيد من المؤمنين.

وفي ختام القدّاس، ألقى المطران تابت كلمة شدّد فيها على أنّ "السلام ليس مجرّد غياب الحرب، بل هو طريق للمصالحة والأخوّة والعدالة"، ودعا إلى أن "يكون المسيحيون صنّاع سلام بشجاعة ومثابرة، يعملون على شفاء الجراح وفتح طرق المصالحة، ويشهدون بأنّ المحبّة أقوى من الكراهية".

وأكد أنّ "الرجاء الذي نحمله ليس سذاجة، بل مقاومة ويقين بأنّ الله يعمل حتى في قلب الليل"، واشار إلى أنّ "الدفاع عن النفس لا يبرّر مجازر الأطفال والأمهات والعزّل"، معتبرًا أنّ "العالم أصيب بالعمى وأغلق آذانه، ومع ذلك يبقى الرجاء قائمًا".

وذكّر بأنّ " البابا لاوون سيستهلّ رحلاته الرسولية المقبلة من تركيا ولبنان، في نهاية تشرين الثاني وأوائل كانون الأوّل المقبلين، لتأكيد مجمع نيقية الذي انعقد قبل 1700 عام، ولإعادة التأكيد على لبنان كرسالة رجاء وصبر وحوار وتعايش".

واختتم تابت كلمته بالصلاة من أجل ضحايا الحروب وصانعي القرار في العالم، راجيًا أن "يُلين الرب قلوبهم ويحرّك ضمائرهم ليسعوا إلى عالم أكثر إنسانية وعدلاً"، مستشهدًا بقول المسيح:طوبى لصانعي السلام، لأنّهم أبناء الله يُدعون".