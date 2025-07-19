وقع حادث سير مروع على المسلك الغربي لأوتوستراد طبرجا – جونية باتجاه بيروت ما تسبب بانقلاب سيارة “رابيد” وسط الطريق إثر فقدان السائق السيطرة عليها.

وعلى الفور حضرت فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان وعملت على نقل السائق إلى أحد المستشفيات في المنطقة لتلقي العلاج، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه البليغة.

وحضرت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقاً للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويُذكر أن الضحية ز. خ في العقد الرابع من عمره من بلدة القليعات في محافظة عكار شمال لبنان.