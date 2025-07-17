أعلن محافظ واسط في العراق محمد جميل المياحي، اليوم، الحداد لثلاثة أيام على أرواح ضحايا فاجعة حريق مول "الهايبر ماركت" وسط مدينة الكوت، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وقال المياحي في بيان، تلقّته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدد الضحايا وصل إلى نحو 50 شخصاً بين شهيد ومصاب، في حادثة الحريق المأسوية التي شهدها أحد المراكز التجارية الكبرى في المحافظة"، مؤكداً أن "السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، على خلفية الحادث".

أضاف: "الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة، للرأي العام بكل شفافية".

وأكد أن "الحكومة المحلية في واسط تتابع باهتمام كبير ملف السلامة العامة في الأبنية التجارية، وستتخذ إجراءات صارمة بحق المقصرين"، مشيراً إلى أن "الفاجعة شكّلت صدمة كبيرة لأهالي المحافظة، وتستوجب مراجعة جادة لكل متعلقات السلامة والرقابة".

https://twitter.com/i/status/1945669187948683656

https://twitter.com/i/status/1945677310717260243