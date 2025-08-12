تداول مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12/8/2025، بموضوع قانون تنظيم القضاء العدلي، الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2025، وأصدر البيان التالي :" إن مجلس القضاء الأعلى، إذ يقدّر الجهود المبذولة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية التي أفضت، بعد سنوات طويلة من العمل الدؤوب، إلى إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي، يعتبر أن هذا القانون تضمّن نصوصاً تساهم في تعزيز استقلالية السلطة القضائية، إلا أنه، في المقابل، يرى أنه تضمّن نصوصاً لا تتوافق مع ما هو مأمول ومطلوب بهدف ترسيخ الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية وتأمين حسن سَير العمل القضائي، لا سيما في ضوء ملاحظات مجلس القضاء الاعلى المتكررة بهذا الصدد."