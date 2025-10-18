صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغ جاء فيه:

"بناءً على ادّعاء مواطنة أمام فصيلة فرن الشّبّاك في وحدة الدّرك الإقليمي، ضدّ شخصَين مجهولَين بجرم سرقة مبلغ ثمانية عشر ألف دولارٍ أميركي وسلسلة ذهبية من رقبتها، وذلك بعد الدّخول إلى منزلها الكائن في محلّة عين الرّمانة - مشروع سبيتي، والاعتداء عليها بالضرب، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة الفوريّة لتحديد الفاعلَين وتوقيفهما.

نتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت دوريّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان من كشف المشتبه فيهما، وهما: خ. ح. (مواليد عام 2006، سوري) ح. ج. (مواليد عام 1974، سوري)، وبنتيجة المتابعة، رصدتهما عناصر الدّوريّة في المحلّة ذاتها، وبعمليّة أمنيّة أطبقت عليهما وأوقفتهما.

اعترفا بعمليّة السّرقة، بعد أن ضُبِطَ بحوزتهما مبلغ 4015$ أربعة آلاف وخمسة عشر دولارًا أميركيًّا و11,500,000 ل.ل أحد عشر مليونًا وخمسمائة ألف ليرة لبنانيّة.

سُلّم الموقوفان والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختصّ".