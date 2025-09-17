المركزية- أعادت مشهدية قطع الطرق والدواليب المحروقة صباحاً اللبنانيين إلى حقبة ما قبل العهد الجديد، وتحديدا الى زمن الازمة الخانقة التي عصفت بالبلاد وقبلها الى 7 ايار حينما استخدمت العناوين المطلبية توطئةً لكابوس لا يزال يقض مضاجع الذاكرة الأهلية. غير أنّ تحرك اليوم المطلبي الذي نفذه العسكريون المتقاعدون بقي منزوع "الصاعق"، على رغم تزامنه مع ذكرى تفجير البيجر في 17 ايلول 2024 ، بما تحمل من معانٍ، فاكتفى العسكريون ممن تجمعوا، تحت شعار المطالبة بحقوقهم لا غير، بقطع مفاصل في بيروت وطرابلس، ما حال دون وصول بعض المواطنين من عمال وموظفين وطلاب إلى مراكز عملهم ومدارسهم.

وعلى وقع التحركات المطلبية للعسكريين المتقاعدين، اجتمعت الحكومة من جديد بعد الظهر لدرس فذلكة الموازنة، على ان تتوالى الجلسات الى حين اقرارها. في الاثناء، بقي قانون الانتخاب في الواجهة غداة اعادة الحكومة كرته الى مجلس النواب.

دور الانتشار: في السياق، اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان دور اللبنانيين في بلاد الانتشار أساسي في دعم وطنهم الام "وطبيعي ان يكون لهم الحق في المشاركة في القرار الوطني اللبناني"، لافتا الى ان المساعدات التي يقدمها أبناء الانتشار الى ذويهم في لبنان تركت اثرا فاعلا في مواجهة الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان". كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفد "الشراكة اللبنانية الأميركية للنهضة" (LARP) ، وأكد العمل على تحقيق الأهداف التي يتطلع اليها جميع اللبنانيين سواء المقيمين او المنتشرين لجهة محاربة الفساد وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية، مشيرا الى ان الحكومة حققت الكثير من الإنجازات خلال الأشهر الستة التي تولت فيها المسؤولية، وان لبنان شهد حضورا كثيفا من بلدان الانتشار والبلدان العربية والأجنبية وان المؤشرات الاقتصادية مشجعة. وقال: "ان للبنانيي الانتشار دورا أساسيا في نهضة لبنان وتعافيه خصوصا بعدما عاد وطنهم الام الى الخريطة العالمية، وبالتالي، فإن للمنتشر اللبناني ولا أقول للمغترب الحق في المشاركة في القرار الوطني لوطنه الام" ولفت الرئيس عون أعضاء الوفد الى "ان الانتخابات النيابية المقبلة مهمة واساسية ونعمل بالتعاون مع مجلس النواب كي تتم في موعدها". وشدد الرئيس عون على أهمية تعزيز التواصل بين لبنان المقيم والمنتشر لافتا الى ان المساعدات التي يقدمها اللبنانيون المنتشرون في دول العالم عامل أساسي في نهضة البلاد الاقتصادية.

جعجع لبوصعب: من جانبه، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في بيان ان "بعدما أصبح موقف الحكومة واضحًا في شأن الملاحظات والتعديلات الواجب إدخالها على قانون الانتخاب الحالي، وبعدما كلّفت وزير الداخلية نقل هذه التعديلات والملاحظات إلى اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة دراسة القانون، يبقى على رئيس اللجنة، نائب رئيس المجلس النيابي النائب إلياس بو صعب، أن يدعو إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن، لأخذ ملاحظات الحكومة في الاعتبار والقيام بما يلزم، تمهيدًا لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها من دون أي تأخير، لا سيّما أننا أصبحنا على مشارف بدء تسجيل المغتربين في الخارج".

ذكرى البيجر: على صعيد آخر، وفي الذكرى الاولى لتفجير البيجر، توجه الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بكلمة وجدانية الى جرحى البيجر.فقال : أراد العدو أن يبطل قدرتكم، ‏أراد أن يخرجكم من ‏المعركة. أنتم الآن دخلتم إليها بقوة أكبر، بنشاط أكبر. بعضكم ‏يريد أن يُكمل الدراسة ‏الجامعية، بعضكم يريد أن يفتح مشغلًا، ‏بعضكم يريد أن يعمل في الحقل الاجتماعي، أحدكم يريد أن ‏يرقّي ‏وضعه الثقافي، وآخر يريد أن يشتغل في الموضوع ‏الإعلامي. مع استعانتكم بالإخوة والأخوات من ‏حولكم، هناك ‏إبداعات أنتم تقدّمونها الآن.‏أنا أشجعكم وأقول لكم: استمروا. لا تظن أن ما تفعله أنت أيها ‏الجريح، أيتها الجريحة، أمر صغير، لا، هو ‏كبير، لأن قيمته مع ‏جراحكم أعظم بكثير من قيمته لو كان مشابهًا من دون هذه ‏الجراحات. لأنه هنا يوجد ‏روح، يوجد نور، يوجد عطاء، يوجد ‏جهاد، يوجد تقديم إلى الأمام.‏

الحكومة تتعمد: اما عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله فأعلن أن "جيش الاحتلال الاسرائيلي بات يحتل ما مساحته مئة كلم مربَّع من الأراضي اللبنانيَّة على طول الحدود الجنوبيَّة، ويقيم منطقة عازلة يمنع فيها أي شكل من أشكال الحياة كما يفعل مع العديد من القرى الحدوديَّة، وفي الوقت نفسه يواصل اعمال القتل اليوميَّة ضدَّ المواطنين اللبنانيين من دون أن تقوم الحكومة بأي خطوات عمليَّة ورفع الصوت دوليًّا على الأقل لمواجهة سفك دماء مواطنيها، بل تتجاهل ما التزمته في بيانها الوزاري في العديد من النقاط، بينما لا عمل لبعض من فيها سوى الحديث عن مفردة جزئيَّة في عمليّة انتقائيَّة، وينسى ما كُتب في البيان وما أقرَّه اتفاق الطائف من حقِّ المقاومة، غير المعنيَّة ببند سحب سلاح الميليشات، لأنَّ موضوعها يندرج تحت بند استخدام الوسائل كافَّة لتحرير الأرض، يأتي في طليعتها المقاومة الباسلة، كما أقرَّت الحكومات المتعاقبة على مدى خمسة وثلاثين عامًا". وأشار إلى "تعمُّد الحكومة تجاهل ملف اعادة الاعمار حيث لم تضمِّن موازنتها أي اعتمادات في هذا الشأن وطالبها بالايفاء بتعهداتها في هذا المجال خلال جلسات مناقشتها للموازنة العامَّة".

استفزاز البيارتة: ليس بعيدا، تفاعل إعلان حزب الله رفع صورتي أمينيه العامين السابقين على صخرة الروشة في اطار احتفالات اغتيالهما. فقد كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة اكس: "رفع صور السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين على صخرة الروشة غير مقبول من كل النواحي، فهما ليسا شخصيتين رسميتين، وترفع صورهما في مدينة يرفض معظم سكانها سياستهما، بل إن بعضهم يتهمهما بالاشتراك في قتل زعيمهم، عدا عن أن الجهة التي أرادت رفع صورهما لم تستحصل على أي ترخيص من البلدية أو الوزارة. والأنكى أن حزبهما، كما جرت عادته، يحذر من الانجرار إلى حرب أهلية، لكنه لا يفوت مناسبة إلا ويستفز البيارتة. ولا ينبغي أن ننسى أن اليوم المجيد ما زال محفورا في ذاكرة أهل بيروت. على الحكومة، التي أظهرت قوة في قراراتها، أن تمنع الحزب وغيره من أي مظاهر استفزازية، صونا للسلم الأهلي في البلاد". بدوره، أشار رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط في بيان الى ان "صخرة الروشه على شاطئ العاصمه بيروت؛ رمز وطني جامع لابناء بيروت وكل لبنان؛ وهي كأرز لبنان إجماعا وشموخا وثباتا وصمودا؛ ولن تكون مزارا لحزب او مركز دعاية او تسويق لتيار او حركة سياسية او طائفيه تخص هذا الفريق او ذاك من القوى السياسية في لبنان؛ ابعدوها عن المناسبات واليافطات والصور؛ حتى لا تتكاثر على سطحها الدعايات والرمزيات وصور هذا او ذاك من الاحياء او الذين انتقلوا الى رحمة ربهم". وما يشاع او يقال عن نية البعض استخدامها لاغراض ودعايات واهداف غير مقبوله؛ وغير متفق عليها؛ فهي برسم وزارة الداخلية والمحافظة والبلدية والعقلاء من اللبنانيين. ابعدوا صخرة الروشه عن الشعارات المذهبية والطائفية ودعوها رمزا لكل اللبنانين والعرب".

الدعوة على قاسم: الى ذلك، عقدت الجبهة السيادية مؤتمراً صحافياً حول مسار الشكوى المقدّمة ضد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في مكتب النائب أشرف ريف. وبعد الاجتماع، تلا ريفي، بإسم الجبهة السيادية، البيان الختامي، وقال "بتاريخ 27 آب 2025 ، تقدّم النواب أشرف ريفي الياس الخوري جورج عقيص كميل شمعون وكلّ من النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس حزب حركة التغـيير المحامي ايلي محفوض بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية برقم 2021/م/2025 ، ضدّ أمين عام ميليشيا حزب الله الشيخ نعيم قاسم، وبعد إتمام الإجراءات القانونية بحسب الأصول التقى المدعون حضرة مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار حيث شرح الشاكون أسباب وظروف وواقعات الشكوى وكذلك المواد القانونية التي إرتكزوا عليها بحسب ما نصتّ عليه مواد قانون العقوبات اللبناني. ومنذ ذلك الإجراء القانوني ، والمحامون يقومون بمراجعة الملف لدى قلم النيابة العامة ولاتزال الشكوى أمام مكتب القاضي الحجار بدون أن تتحرّك أو تُحال أمام الضابطة العدلية لإجراء التحقيق ولمخابرة النائب العام كما تنصّ عليه الأصول المعمول فيها. وبرغم مرور أكثر من 21 يوما على تقديم الشكوى لا زالت الأمور على حالها بدون أية إجراءات أو إتباع الأصول في مثل هذه الأحوال" .أضاف: "عقدنا إجتماعنا اليوم لمناقشة هذا الملف خاصة وأننا منذ اللحظة الأولى لم نبادر الى التحرّك فولكلوريًا أو من باب الدعاية ، لا بل على العكس وانسجاما مع خطوات قيام الدولة واستعادة الحيوية للمؤسسات الشرعية ومنها الجسم القضائي الذي نستبشر فيه كل الخير والأمل ، ولم يكن المطلوب سوى القيام بما تقتضيه القوانين والأصول المعمول فيها ، فلا يجوز وبرغم إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بحق المشكو منه أن لا تتحرّك الشكوى حتى هذه اللحظة".

اعتراض اليونيفيل: ميدانيا، تم اعتراض دورية تابعة لليونيفيل في بلدة الزرارية بقضاء صيدا، تتجول داخل البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني