أفاد قيادي في حماس، السبت، بأن الإفراج عن 48 رهينة (أحياء وأمواتاً) وغالبيتهم من الإسرائيليين، في غزة سيبدأ صباح الاثنين.

وقال أسامة حمدان في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إنه "حسب الاتفاق الموقع: تبادل الأسرى سيبدأ الاثنين صباحاً كما هو متفق عليه، ولا جديد أكثر على هذا الموضوع".

كما أضاف أن عناصر "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحماس، لم يبلغوا قيادة الحركة بأي ترتيبات إجرائية لتسليم الرهائن "بما في ذلك موضوع تحديد المكان".

فيما أوضح أنه "حتى اللحظة لم يتم إنجاز الأمور بشكل نهائي، وهناك بعض الأسماء لا تتجاوب إسرائيل في موضوع الإفراج عنها".

وأكد أنه من المفترض أن يكون قد تم الاتفاق على القوائم بشكل نهائي مساء السبت أو صباح الأحد.

إلى ذلك، أردف حمدان أنه من المتوقع أن يتم فتح 5 منافذ لدخول الإغاثة بموجب الاتفاق، لافتاً إلى أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيعاد فتحه "أمام الأفراد في الاتجاهين الأربعاء القادم".

وكانت إيطاليا قد أعلنت أن معبر رفح سيعاد فتحه، الثلاثاء، تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية وبمشاركة عناصر شرطة من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

يشار إلى أن بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس تنص على تبادل الرهائن الـ47 المتبقين في غزة من أصل 251 احتجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، إضافة إلى رفات رهينة احتجز عام 2014، في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بحلول الساعة 9.00 بتوقيت غرينتش الاثنين، وفق فرانس برس.

وستُفرج إسرائيل عن 250 معتقلاً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد، و1700 معتقل من غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.

فيما نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، الجمعة، قائمة تفصيلية بأسماء الـ250 الذين يُرتقب الإفراج عنهم، إلا أن تلك اللائحة لم تتضمن أسماء عدد من القيادات الفلسطينية البارزة التي طالبت حماس بالإفراج عنها، على غرار القيادي في فتح مروان البرغوثي، وأمين عام تنظيم الجبهة الشعبية أحمد سعدات، فضلاً عن القيادي الحمساوي حسن سلامة.