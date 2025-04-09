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Apr 9, 2025 5:52 PMClock
عدل وأمن
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قائد الجيش عرض والسفير البريطاني سبل التعاون بين الجيشين

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير البريطاني في لبنان Hamish Cowell  يرافقه الملحق العسكري المقدم Charles Smith، وتناول البحث سبل التعاون بين الجيشين اللبناني والبريطاني،  كما استقبل النائب نديم الجميل وجرى بحث الأوضاع العامة في البلاد.
كذلك استقبل الملحق العسكري المصري في لبنان العميد عمرو عبد الكريم عيد محمد، وتمت مناقشة سبل التعاون بين الجيشين اللبناني والمصري، ثم المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري وجرى التداول في شؤون مختلفة.

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