عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل اجتماعًا مع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير عام أمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، بحضور مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي، ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد يوسف مدور، ورئيس شعبة الخدمة والمعلومات في أمن الدولة العميد يوسف الشدياق.

خلال الاجتماع، تناول البحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الأمنية، لحفظ الأمن والاستقرار في لبنان.