المركزية – يوم الاحد المقبل يزور الرئيس ميشال عون منطقة كسروان، على ان تولم على شرفه النائب ندى البستاني. وفي اليوم نفسه يقيم حزب القوات اللبنانية في الخامسة والنصف عصرا قداسا احتفالياً في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقره في معراب، فهل من تخوف من امكان حصول احتكاكات او دخول طابور خامس قد يفتعل مشكلة لا سمح الله؟

يقول عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم لـ"المركزية": لا نتخوف اذ لا مجال لحصول أي إشكال، ذلك ان حتى في أكثر الاوقات تشنجًا بيننا وبين "التيار الوطني الحر" لم يحصل أي تصادم. كل الامور يتم تنظيمها ضمن القوانين والناس تحترم بعضها، كما ان الاجهزة الامنية ستقوم بدورها"، معتبرا ان "لا خوف من فوضى في لبنان عموما، وكل الإشاعات هدفها بث الفوضى، للحرتقة على العهد والحكومة، وغالباً ما يكون وراءها محور الممانعة وحزب الله لأنها المجال الوحيد كي يهرب من الزاوية المحشور فيها".

سماحة: في المقابل، يعرب منسق لقاء "اللبنانيون الاحرار" سلمان سماحه عن تخوفه ازاء تزامن الحدثين اللذين سيحشدان مناصري الفريقين ما يرفع منسوب القلق من حصول احتكاكات او استفزازات وقد بدأت الاعلام الحزبية ترتفع في بلدات كسروان، ويقول لـ"المركزية": "قد يكون خوفي في محله او لا، لكنّ التجارب السابقة لا تدلّ الى ان الوعي أصبح بمستوى ان يحصل لقاءان للفريقين على الساحة نفسها وفي هذا اليوم بالذات، بما يرمز اليه لدى القواتيين ويمر بسلام، خصوصا ان "التيار" يحاول إعادة تثبيت مكانته وتعزيز حضوره. على امل ان يكون تخوفي في غير مكانه.

ويضيف سماحه: "بدأت اتصالاتي مع "التيار" والاجهزة الامنية لوضعهم في الصورة وتبديد الهواجس. اليوم مثلًا، استيقظت كفردبيان على رفع أعلام "القوات" داخل البلدة، ويوم الأحد سيقيم "التيار" مهرجانًا في البلدة أيضًا، وقد يحصل تلاسن او تصادم بين الفريقين حول رفع او نزع الاعلام، إضافة الى المواكب السيارة لـ "التيار" المتوجهة الى كفردبيان والتي ستلتقي مواكب "القوات" المتوجهة الى معراب للمشاركة في القداس، وبين موتورين ومندسّين، لا أحد يعلم كيف قد تتطور الامور. نمر في ظروف دقيقة ومصيرية لا أظن ان الوقت مناسب لأي احتكاك على الساحة المسيحية. تواصلت مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وتمنيت عليه بكل محبة تأجيل هذا الاحتفال الى يوم آخر، وما زلت استكمل اتصالاتي علنا نصل الى نتيجة، كي نوفر على أنفسنا نقل المشكل من الساحة الوطنية العامة الى الساحة المسيحية – المسيحية".

ووجه سماحة نداء الى الرئيس عون: "انت تعرف ما الذي ضحيت به في الفترة السابقة في أصعب فترة مررنا بها، لكسر كل حواجز الحقد والدم بين "التيار" و"القوات" ودفعت ثمنها غاليًا. حرام ان نفتح في هذه الظروف جرحًا جديدًا لأمر بسيط. كل فريق حرّ بتعزيز شعبيته وعصبه لكن ليس على حساب مستقبلنا. دمرتم الماضي وسامحناكم أكثر من مرة، وآخر مسامحة كانت يوم اتفاق معراب، ثم فتحنا صفحة جديدة وعدتم وخزلتونا، لم يعد بإمكاننا ان نتحمل أي نقطة دم مسيحية – مسيحية".

