صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدّرات في مختلف مناطق المتن.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشّعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المروّج المذكور وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات تمكّنت الشعبة من معرفة هويّته ويُدعى: ع. خ. (مواليد عام 1993، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم المخدّرات.

بتاريخ 15-10-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في نهر الكلب أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيّارة نوع مرسيدس من دون لوحات. بتفتيشه والسيارة، تمّ ضبط ما يلي:

/13/ كبسولة بداخلها مادّة الكوكايين

/9/ كبسولات مدوّن عليها “٥٠ دولار” بداخلها مادّة الكوكايين

/3/ كبسولات مدوّن عليها “١٠٠ دولار” بداخلها مادّة الكوكايين

/4/ كبسولات مدوّن عليها “VIP ١٠٠ دولار” بداخلها مادّة الكوكايين

كبسولة شفّافة بداخلها مادّة حجرية من الكوكايين

كبسولة شفافة بداخلها مادّة مخدّرة لون أسود

مبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق جبل لبنان، خصوصاً في المتن، على متن السيّارة المضبوطة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.