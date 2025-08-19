توفي طفل (13 عامًا) داخل منزله في القاهرة بعد تناوله 3 أكياس من النودلز سريعة التحضير من دون طهي.

ووفقا لتقارير الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقى قسم شرطة المرج إخطارا يفيد بوفاة الطفل داخل منزله، وعند انتقال قوات الأمن إلى مكان الحادث، عثر على جثمان الطفل دون أي إصابات ظاهرة، وهو يرتدي ملابسه بالكامل.

وكشفت تحريات المباحث الأولية التي تضمنت سؤال أسرة الطفل عن أنه تناول 3 أكياس من النودلز الخام دفعة واحدة، مما أدى إلى إصابته بحالة إعياء شديدة أعقبتها وفاته.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على صاحب المحل الذي باع المنتج للطفل، وتم أخذ عينات من أكياس النودلز لتحليلها للتأكد من سلامتها، كما تم نقل جثمان الطفل إلى المشرحة لإجراء تشريحه وتحديد السبب الدقيق للوفاة.

كذلك، أشارت التحقيقات الأولية إلى أن المنتج كان مطابقا للمواصفات، مما يرجح أن الوفاة قد تكون ناتجة عن تناول كمية كبيرة من النودلز غير المطهية، مما قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة مثل اضطرابات معوية حادة أو اختناق الجهاز الهضمي.