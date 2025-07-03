أفاد موقع “المصري اليوم”، بأن رجلًا مصريًّا يبلغ من العمر 37 عاما، أقدم على ذبح أطفاله الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و10 سنوات، بإحدى القرى التابعة للمنيا، في غياب أمهم، التي تركت المنزل قبل أسبوعين، بسبب خلافات أسرية.

وألقي القبض على المتهم الذي يعاني من اضطرابات نفسية، وطلبت الأجهزة الأمنية الاستماع لأقوال والدة الضحايا الثلاث، وأي شهود آخرين.

وكشف موقع “اليوم السابع”، عن أن التحريات الأولية توصلت إلى وجود خلافات متكررة بين الزوجين، ما دفع الزوجة إلى مغادرة المنزل قبل نحو أسبوعين من وقوع الجريمة.

كما ذكر موقع “مصراوي” أن المتهم بجريمة القتل، سلّم نفسه إلى نقطة الشرطة في القرية من تلقاء نفسه.