صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

"في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على الأراضي اللبنانية كافّة، ولا سيّما السّرقات على اختلافها، وتوقيف مرتكبيها.

ادّعى أحد المواطنين، بتاريخ ٤-٤-٢٠٢٥، لدى مخفر سوق الغرب التابع لفصيلة عاليه في وحدة الدّرك الإقليمي، ضد مجهول بجرم سرقة كميّة من المجوهرات من داخل منزله الكائن في بلدة كيفون، بواسطة الكسر والخلع، وقَدَّرَ قيمة المسروقات بـ /4500/ دولار أميركي.

نتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها عناصر المخفر، اشتبهت بناطور المبنى الذي يسكنه المدّعي، وتمكنت من توقيفه، ويُدعى:

– ر. ع. (مواليد عام ١٩٩٧، سوري الجنسيّة)

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّه باع قسمًا من المسروقات لأحد محال بيع المجوهرات في عاليه، كما تم ضبط القسم الآخر داخل سيارته.

أُعيدت المضبوطات إلى صاحبها، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".