Jul 21, 2025 7:46 PMClock
عدل وأمن
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في عمشيت.. مداهمة للجيش أثر إشكال تخلله إطلاق نار وسقوط قتيل

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
على أثر إشكال وقع بتاريخ 21 /7 /2025 تخلله إطلاق نار من قبل المواطن (ا.ح.) على المواطن (ع.ي.) ما أدى إلى مقتل الأخير، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة عمشيت - جبيل مكان وجود مطلق النار.
وقد بادر المطلوب أثناء عملية الدهم إلى إطلاق النار على عناصر الجيش، فردّوا على مصادر النيران، ولدى دخولهم إلى المكان، تبيّن أنه فارق الحياة.
بوشر التحقيق لكشف ملابسات الحادثة بإشراف القضاء المختص.

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