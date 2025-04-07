المركزية- سُجّل في طرابلس، ليل أمس الأحد، إطلاق نار متنقّل بين عدد من الأحياء لا سيما في الزاهرية، طريق المئتين، ومشروع القبة، وأبي سمراء، حيث أقدم مجهولون على التنقّل بين الشوارع وإطلاق النار في الهواء من أسلحة حربية.

و سُمعت أصوات الرصاص في مختلف أنحاء المدينة، وسط قلق كبير في صفوف السكان.

وفي ظلّ هذه التطورات، جدّد الأهالي مناشدتهم القوى الأمنية والجيش اللبناني للتدخّل والعمل على ضبط الوضع وملاحقة مطلقي النار، مطالبين أيضاً بتكثيف الدوريات حفاظًا على الاستقرار والسلامة.

وفي السياق، وقع إشكال بين كل من “ع.م” و “و.ج”، في منطقة صف البلاط – طرابلس، تطوّر إلى إقدام الأول على طعن الثاني عدة طعنات بواسطة سكين استهدفت رأسه وجسده.

و تم نقل المصاب إلى إحدى المستشفيات حيث وصفت حالته بـ”غير المستقرة”.

وشمالًا أيضًا، أقدمت سيارة مجهولة على إطلاق النار باتجاه المواطن “م.س” في محلة شكا – الهري من دون إصابته قبل أن تفرّ من المكان.

عقب ذلك، شهدت البلدة حالة من التوتر، فيما توجهت قوة من الجيش والمخابرات إلى الموقع لضبط الوضع وتم فتح تحقيق في الحادثة.