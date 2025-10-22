في إطار الحملات المستمرة التي تقوم بها بلدية طرابلس للحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المواطنين، قامت الدائرة الصحية في البلدية، وبمؤازرة من قوة من قوى الأمن الداخلي ووزارة الاقتصاد والتجارة، بمداهمة محال لبيع الدجاج في منطقة جبل محسن.

وخلال الجولة، تم ضبط حوالي 500 كيلوغرام من الدجاج الفاسد المعدّ للبيع، والذي تبيّن أنه غير صالح للاستهلاك البشري، ويشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين.

وقد تم مصادرة الكميات المخالفة وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت بلدية طرابلس "أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لمراقبة سلامة الغذاء في مختلف أحياء المدينة، وأنها لن تتهاون مع أي جهة تستهتر بصحة المواطنين".