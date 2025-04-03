المركزية- صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 18-3-2025، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي بسيّارة رباعية الدفع من نوع "Toyota FJ Cruiser"، وعلى متنها المدعو، ح. ع. (مواليد عام 1997، لبناني)، وبتفتيشه عثر بحوزته على بطاقة هوية مزوّرة.

وأحيل الموقوف إلى مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية -للتّوسّع بالتّحقيق معه، وبناء على اشارة القضاء المختص، قامت قوة من هذه المفرزة بالتنسيق مع مفرزة بعلبك القضائية بمداهمة منزله الكائن في مدينة بعلبك، وتم ضبط ما يلي:

-قاذف"لاو"

-قاذف بـ"7" مع قذيفتين

-بندقية كلاشنكوف عدد 2

-بومب أكشن

-حربة، اصفاد، البسة عسكرية

وأودع الموقوف مع المضبوطات القضاء المختص بناء على إشارته.