لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة لاستشهاد اللواء وسام الحسن ورفيقه المؤهل أول أحمد صهيوني، أُقيمت بعد ظهر اليوم الأحد 19 تشرين الأول 2025 مراسم تكريمية أمام ضريحي الشهيدين في ساحة الشهداء – وسط بيروت.

وقد أدّت مجموعة من عناصر سرية المقر العام مراسم التشريفات، على وقع موسيقى قوى الأمن الداخلي.

شهدت المناسبة حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، الذي وضع إكليلين من الزهر على ضريحي الشهيدين. كما وضع العقيد مارك صقر رئيس شعبة المعلومات بالوكالة، إكليلين من الزهر باسم الشعبة.

شارك في المراسم وفد من ضباط شعبة المعلومات، إلى جانب عقيلة الشهيد اللواء وسام الحسن، السيدة أنّا الحسن، ونجله مازن الحسن، ونقيب المحامين في طرابلس المحامي سامي الحسن، إضافةً إلى وفد من عائلة الشهيد. كما حضر وفد من عائلة الشهيد المؤهل أول أحمد صهيوني.

وفي ختام المراسم، نوّه اللواء رائد عبد الله بأنّ: “اللواء وسام الحسن ورفيقه المؤهل أول أحمد صهيوني جسّدا أسمى معاني الشجاعة والتفاني، فبذلا حياتهما فداءً للوطن. وإنّ إرث اللواء الحسن في الوفاء والإخلاص باقٍ لا يُنسى، واستشهاده لم يكن نهاية، بل بداية لمسيرة من العزيمة تُلهمنا أن نقف صفًا "واحدًا لحماية لبنان وصون أمن شعبه.