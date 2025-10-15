بعد مباحثات شهدها الكرملين لأول مرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع، واستمرت ساعتين ونصف، كُشفت بعض التفاصيل.

ضمانات من موسكو

فقد أكدت مصادر سورية أن الوفد السوري الذي وصل إلى روسيا سعى للحصول على ضمانات من موسكو بعدم إعادة تسليح بقايا قوات النظام السابق.

وأضافت أنه إلى جانب ذلك، طلب الوفد من موسكو مساعدة دمشق في إعادة بناء الجيش السوري الجديد، وفقا لوكالة "رويترز".

أيضا نقلت المصادر أن الرئيس السوري أحمد الشرع طرح على بوتين فكرة إعادة نشر الشرطة الروسية لمنع أي خروقات جديدة من الجيش الإسرائيلي.

بدوره، أشار الكرملين إلى أن ملف القواعد العسكرية الروسية في سوريا كان محورا رئيسيا في مباحثات الرئيسين، موضحا أن النقاش تناول مستقبل قاعدتي حميميم الجوية في اللاذقية وطرطوس البحرية على الساحل السوري، إضافة إلى الوجود العسكري الروسي في مطار القامشلي شمال شرق البلاد.

الشرع لـ بوتين: نريد ربط العلاقات بين سوريا وروسيا

كما تناولت المباحثات الجوانب الاقتصادية، حيث يسعى الشرع إلى الحصول على دعم روسي مباشر يشمل استئناف توريد القمح بشروط مُيسَّرة وتعويضات عن أضرار الحرب، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

في سياق متصل، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الأربعاء إن المسؤولين الروس والسوريين ناقشوا التعاون المحتمل في مجال الطاقة خلال اجتماع في موسكو، بما في ذلك مشروعات النفط في سوريا.

وذكر نوفاك أن نقص النفط يمثل مشكلة كبيرة لسوريا في وقت تتطلع فيه إلى إعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية بعد صراع استمر سنوات.

أتت هذه التوضيحات بعدما وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ تسلمه السلطة في سوريا، إلى مقر الرئاسة الروسية الكرملين للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وبدأ الزعيمان مباحثات أكد فيها الرئيس الروسي لنظيره السوري على العلاقات الدبلوماسية التاريخية الممتدة مع سوريا.

وأضاف بوتين للشرع أن روسيا تريد مصلحة الشعب السوري، وأن تلك المصلحة هي التي كانت تحركها دوماً، لافتاً إلى أن موسكو مستعدة للتواصل عبر وزارتي الخارجية.

بدوره، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على الروابط التاريخية بين روسيا وسوريا، مشدداً على أن دمشق تريد ربط العلاقات.

أول زيارة

يذكر أن الشرع كان أكد مراراً أن بلاده لن تكون مصدر إزعاج لأحد، وستحافظ على علاقة متوازنة مع الجميع.

كما صرح الرئيس السوري مؤخراً، أن دمشق ستتبع كل الطرق القانونية المتاحة للمطالبة بمحاسبة رئيس النظام السابق بشار الأسد، دون الدخول في صراع مكلف مع روسيا التي تستضيفه.

وشدد على أن الانخراط في صراع مع روسيا الآن سيكون مكلفاً للغاية بالنسبة لسوريا ولن يكون في مصلحة البلاد.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها الشرع إلى موسكو منذ أن أطاحت فصائل المعارضة بقيادته بالرئيس السابق العام الماضي، علماً أن بوتين كان منح الأسد لجوءاً إنسانياً حينها، ومذاك لم يشاهد الرئيس السابق في أي مكان في العاصمة الروسية.

أما روسيا، فلها قاعدتان عسكريتان رئيسيتان في سوريا هما قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية إلى جانب قاعدة بحرية في طرطوس.

المصدر: العربية