أوضح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يعمل على إنهاء العملية العسكرية في غزة من خلال استعادة الرهائن أولاً وهزيمة حركة حماس في أقرب وقت ممكن".

وقال ديفيد منسر في مؤتمر صحافي "قد أوضح رئيس الوزراء بالأمس أنه يجب أولًا إخراج الرهائن، وحل مسألة غزة، وهزيمة حماس"، مؤكداً "أن كلا الهدفين سيتم تحقيقهما".

كما تابع منسر بالقول إن "النصر" الذي حققته إسرائيل في حربها مع إيران قد فتح "فرصا للسلام في المنطقة بأكملها".

"أولوية قصوى"

وأمس الأحد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس يعد "الأولوية القصوى" لحكومته في المرحلة الحالية.

وخلال زيارة لمركز تابع لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) جنوب البلاد، قال نتنياهو: "أولا وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن".

كما أضاف: "بالطبع سيتعين علينا أيضا حل قضية غزة وهزيمة حماس، وأعتقد أننا سننجز كلا المهمتين".

وتصريحات نتنياهو تأتي في ظل ضغوط أميركية متزايدة لإنهاء الحرب على غزة، حيث كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد توقّع، الجمعة، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال أيام، وفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس".

ترامب يضغط

وكانت تقارير صحافية إسرائيلية قد أشارت إلى أن الرئيس ترامب أجرى ووزير خارجيته ماركو روبيو، مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، تم خلالها التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب في قطاع غزة "خلال أسبوعين".

يذكر أن إسرائيل كانت استأنفت الحرب على غزة منذ انهيار الهدنة الهشة في مارس الماضي. كما توغلت قواتها في العديد من مناطق القطاع لاسيما في الجنوب، ودعت إلى إجلاء مساحات واسعة في الشمال.

كذلك توعدت بالبقاء في غزة وعدم الانسحاب من المناطق الجديدة التي سيطرت عليها منذ مارس الفائت، فارضة حصاراً خانقاً على المساعدات الغذائية والطبية.

وأسفرت الحرب عن مقتل 56500 شخص في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة.