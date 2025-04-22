أكد مسؤولة أمريكية، سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي كانت تحتوي على 3 آلاف دولار، وبطاقة مرور رسمية، ليلة الأحد في مطعم بوسط مدينة واشنطن.

وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي إن "نويم كانت تتناول العشاء عندما سرق لص حقيبة، التي تحتوي أيضاً على جواز سفرها، ورخصتها للقيادة، واشيكات بيضاء، ومفاتيحها".

وأشارت إلى أن نويم كانت تحتفل بعيد الفصح مع عائلتها، لذلك كانت تلك المقتنيات معها، حسب "ذا هيل".

وقالت: "كانت عائلتها برفقتها في المدينة بما في ذلك الأطفال والأحفاد، وكانت تدعوهم إلى العشاء وهدايا عيد الفصح".

وقالت شبكة CNN إن اللص سرق أيضاً حقيبة أدوية ومستحضرات تجميل الوزيرة الأمريكية.

وقال مسؤول أمني أمريكي إن "جهاز الخدمة السرية راجع لقطات مصورة من المطعم، وشاهد رجلاً أبيض مجهول الهوية يضع قناعاً طبياً يسرق حقيبتها، ويغادر المطعم".