أجلت فرق الإنقاذ مدعومة بالجيش، الآلاف من سكان القرى الغارقة بالفيضانات قرب مدينة جلال بور بيراوالا شرق باكستان.

وأشار مفوض الإغاثة، نبيل جاويد، إلى أضرار لحقت بنحو 142 ألف نسمة في سكان المنطقة من الفيضانات، موضحًا أن العديد من السكان النازحين لجؤوا إلى منازل أقاربهم، بينما اضطر آخرون إلى قضاء ليال بلا نوم على حواجز مائية أو في مخيمات الإغاثة بعد أن غمرت المياه بيوتهم.

وشوهدت قوارب فرق الإنقاذ وهي تجوب المياه، تسحب العالقين من فوق الأشجار وأسقف المنازل، غير أن كثيرا من القرويين العالقين اشتكوا من أن من يملكون المال استأجروا قوارب خاصة وهربوا بسرعة، تاركين الفقراء ينتظرون وصول المنقذين.

ومنذ 23 آب، غمرت المياه نحو 4 آلاف قرية في إقليم البنجاب، ما أثر على أكثر من 4.2 مليون شخص، وشرّد 2.1 مليون، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 68 شخصا، نتيجة أمطار موسمية أشد من المعتاد وتفريغ متكرر للمياه من السدود الهندية المليئة.