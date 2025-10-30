المركزية- صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة البيان الآتي:

على أثر تداول فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر قيام مجموعة من عمال خدمة التوصيل (Delivery) بالاعتداء بالضرب على سائق رافعة كانت بصدد نقل درّاجات آلية محجوزة وعنصر بلدي، وذلك في مدينة جبيل.

يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:

بتاريخ 29-10-2025، وأثناء قيام دورية من مفرزة سير جونية في وحدة الدرك الإقليمي بتنفيذ مهامها لقمع مخالفات السير في محلة جبيل، أقدم عدد من عمال خدمة التوصيل على اعتراض عمل دراجَي قوى الأمن وعرقلة سير الرافعة التي كانت تنقل الدراجات الآلية المحجوزة، والاعتداء بالضرب على الموظف المكلّف لدى مالك مرآب مخصص لحجز الدراجات وعنصر بلدي، اللذين اتّخذا صفة الادعاء الشخصي بحق المعتدين.

على الفور، وبنتيجة المتابعة والتحقيقات التي أجرتها فصيلة جبيل، تمكّنت من توقيف ثلاثة أشخاص وهم كل من اللبنانيين:

م. ض. (مواليد عام 1996)

ا. ر. (مواليد عام 1996)

ح. ح. (مواليد عام 1999)

فيما تُستكمل الإجراءات لتوقيف باقي المتورطين بناءً على إشارة القضاء المختص.