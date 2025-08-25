استدعت فرنسا السفير الأميركي في باريس تشارلز كوشنر على خلفية رسالة وجّهها إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، اتهم فيها باريس بعدم بذل ما يكفي لمكافحة معاداة السامية.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الأحد أن كوشنر سيمثل الإثنين أمام وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، مشددة على أن تصريحاته “غير مقبولة” وتشكل “انتهاكاً للقانون الدولي ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية”، فضلاً عن أنها “لا تليق بمستوى الثقة بين الحلفاء”.

وأضافت الوزارة أن السلطات الفرنسية “محتشدة بالكامل” للتصدي لتزايد الأعمال المعادية للسامية منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، ووصفت هذه الأعمال بأنها “غير محتملة”.

ويأتي هذا التوتر بعد أيام من رفض ماكرون اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن نية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية تغذي معاداة السامية.