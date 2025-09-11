أفادت صحيفة “واشنطن بوست”، بأنه تم إغلاق البيت الأبيض وفرض محيط أمني واسع حوله، بعد مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك في ولاية يوتا.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك بعد تعرضه لإطلاق نار في عنقه خلال فعالية بولاية يوتا الأميركية.

وهز مقتل كيرك، الولايات المتحدة، حيث أصدر الرئيس دونالد ترامب قرارا بتنكيس الأعلام في مختلف الولايات، وإعلان الحداد لعدة أيام.

ويعد كيرك من أبرز الناشطين المحافظين المقربين من ترامب، وفي تصريحاته العلنية، انتقد نظام كييف، وعارض المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ودعا إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

وكان من أشد المؤيدين لسياسة ترامب، وقد أثار مقتله المفاجئ صدمة في الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية.