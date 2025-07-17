كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، عن أن “إسرائيل وافقت على الانسحاب من محور موراغ ومناطق أخرى بقطاع غزة ضمن صفقة محتملة”.

وأضافت الصحيفة، أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من فريق التفاوض إبداء مرونة للتوصل إلى اتفاق في غزة”.

وتابعت: “حماس تصر على انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خطوط 2 آذار”.

كما اشارت إلى أنه “لم تحسم بعض القضايا كنسبة الرهائن إلى الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم وخصوصًا المحكومين بالمؤبد”.

وختمت: “فرصة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة أكبر من احتمال عدم التوصل إلى اتفاق”.