جدّدت وكالة "فرانس برس" دعوة اسرائيل إلى فتح تحقيق شامل في الهجوم الذي أدّى قبل أكثر من عامين إلى استشهاد مصور من وكالة رويترز وإصابة صحافيين آخرين بينهم اثنان من فرانس برس في جنوب لبنان.

ففي 13 تشرين الأول 2023، استشهد المصوّر في وكالة رويترز عصام عبدالله وأصيب ستة صحافيين آخرين بجروح بينهم الصحافيان في وكالة فرانس برس ديلان كولينز وكريستينا عاصي التي بُترت ساقها اليمنى بضربة خلال تغطيتهم النزاع في جنوب لبنان.

وأظهر تحقيق معمق أجرته وكالة فرانس برس أنّ الضربة نجمت عن قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية. وخلصت تحقيقات مماثلة أجرتها وكالة رويترز ولجنة حماية الصحافيين وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود إلى نتائج مماثلة.



وطالبت فرانس برس في بيان، الجيش الاسرائيلي بإجراء تحقيق "كامل وشفاف" بالهجوم، معربة عن "أسفها لغياب أي رد أو توضيح كامل من الجيش الإسرائيلي".



وقالت: "رغم الأدلة المرتبطة بتحليل الشظايا وصور الأقمار الاصطناعية والشهادات الواضحة والمثبتة، لم تقدّم السلطات الإسرائيلية أي تصريح ملموس أو تفسير بشأن هذا الهجوم".