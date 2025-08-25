تسجل محاولات محدودة لردم الصدع والهوة التي اتسعت أخيراً بين البطريركية المارونية و«الثنائي الشيعي»، إثر المواقف الأخيرة التي أطلقها البطريرك بشارة الراعي بخصوص سلاح «حزب الله»، والتي استدعت حملة عنيفة عليه من قبل مرجعيات دينية وسياسية شيعية.

وكشف رئيس «المركز الكاثوليكي للإعلام» المونسنيور عبدو أبو كسم، عن «نوع من التواصل الذي حصل عبر الشخصيات الشيعية التي عادة ما تنسق مع بكركي لوضع الأمور في نصابها على صعيد العلاقة مع (الثنائي)»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في ما يتعلق بالشؤون السياسية، نترك للدولة معالجتها بحكمتها ودرايتها».

وكان الراعي قد اعتبر في مقابلة له أن «المقاومة ليست خضوعاً لإملاءات إيران»، ووجّه رسالة إلى الحزب قائلاً: «رسالتي إلى حزب الله: أعلِن ولاءك النهائي للبنان». وقال إن حرب إسناد غزة التي بدأها حزب الله قد «أتت بالخراب على أبناء لبنان»، معلناً أنه «لا مانع من السلام مع إسرائيل مستقبلاً عندما تكون الظروف مناسبة».

وفي عظة الأحد، أكد الراعي أن «لبنان يحتاج اليوم إلى إيمان حيّ يُترجم بالثبات في الأرض، بالمحافظة على الكرامة الوطنيّة، بالدفاع عن سيادته على كامل أرضه، وعن حرّيته...»، وأضاف: «على السياسيّين الإصغاء إلى صرخة الشعب المقهور، ووضع يدهم بيد الآخرين من أجل قيام دولة السيادة الكاملة والعدالة والقانون. ولا يمكن للوطن أن ينهض من أزماته إلا إذا اجتمع أبناؤه حول مشروع وطنيّ جامع، لا حول مصالح ضيّقة وانقسامات قاتلة».

استدعت هذه المواقف حملة عنيفة عليه أطلقها المفتي الجعفري أحمد قبلان الذي اعتبر أنه «لا توجد قوة في الأرض تستطيع نزع سلاح حزب الله وحركة أمل»، مشدداً على أنه «لن يكون سلامٌ أبداً مع قتلة الأنبياء وخونة الشعوب ومحتلي الأوطان»، لافتاً إلى أنه «على من يريد إسرائيل أن يرحل إليها». ورد العلّامة علي فضل الله أيضاً على الراعي، معتبراً أنه «من المؤسف أن نسمع أصواتاً من قيادات دينيّة تستهدف فئة من اللّبنانيّين قدّمت أغلى التّضحيات». كما شارك بالحملة نواب من «حزب الله» وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصلت إلى حد التخوين وإطلاق الشتائم.

علاقة «فاترة»

قال الأب أبو كسم إن العلاقة الحالية بين بكركي و«الثنائي الشيعي» يسودها «الفتور» على خلفية المواقف الأخيرة التي أطلقها البطريرك والردود التي أتت عليها، وأضاف: «مع العلم أنه لم يقل كلاماً مستجداً؛ فلطالما كانت بكركي تدعم حصراً السلاح الشرعي، وهي من هذا المنطلق تدعم القرار الحكومي الأخير بحصرية السلاح». وأوضح: «قد تكون هناك عبارات فُهمت بغير محلها، لكن ردود الفعل من الجانب الشيعي بيّنت وكأن هناك حقداً دفيناً، علماً أن القنوات لطالما كانت مفتوحة بين الطرفين، والعلاقات جيدة وبخاصة مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي»، مستهجناً «اللجوء للغة الشتائم والتخوين».

وشدد أبو كسم على أنه «لا أحد يريد توتراً داخلياً؛ لأن ذلك قد ينسحب على الشارع، وهذا لا يصب في مصلحة أي من اللبنانيين، إنما لمصلحة أعدائنا»، داعياً الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي إلى «التحلي بالوعي؛ لأن ما يقومون به يهدد بإشعال فتنة بين اللبنانيين».

ضيق صدر «حزب الله»

من جهته، ذكّر رئيس «لقاء سيّدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد، بأكثر من محطة منذ «اتفاق الطائف» حتى اليوم قامت خلالها بكركي بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وعقدت قمماً روحية للحفاظ على العلاقة والتواصل الدائم بين المرجعيات الروحية في البلد، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الكنيسة لم تكنّ يوماً موقفاً عدائياً للثنائي الشيعي، لكن ما يحصل اليوم أن صدر حزب الله أصبح ضيقاً جداً، وهو يتحسس من أي موقف؛ لذلك يتحمل مسؤولية ما آلت إليه العلاقة مع بكركي».

واستبعد سعيد تماماً «احتمال انتقال التوتر الحاصل بين المرجعيات الروحية والسياسية إلى الشارع، خصوصا إلى الشارعين الشيعي والمسيحي».

«الثنائي» عاتب

أما الكاتب السياسي قاسم قصير، المطلع عن كثب على موقف «حزب الله»، فتحدث عن «عتب لدى الثنائي على البطريرك الراعي بسبب مواقفه الأخيرة»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم ذلك، هناك حرص على عدم قطع التواصل والعلاقة، وكذلك رفض توجيه أي إهانة شخصية له»، معرباً عن اطمئنانه لجهة استبعاد حصول أي توتر في الشارع.

نظرة تاريخية

لطالما تولت لجنة مشتركة تضم ممثلين عن بكركي و«الثنائي» تنظيم العلاقة بين الطرفين، والخوض في نقاشات شتى لتقريب وجهات النظر بينهما. وقد فعّلت نشاطها بعد تولي البطريرك الراعي سدة البطريركية باعتبار أن علاقة بكركي (البطريركية المارونية) والحزب ساءت جداً في عهد البطريرك الراحل نصر الله صفير نظراً لمواقفه السلبية الصريحة من «الحزب» وسلاحه والنظام السوري.

وليست المرة الأولى التي تشهد علاقة الطرفين نوعاً من الاهتزاز؛ إذ ساءت هذه العلاقة في عام 2014 مع قرار الراعي زيارة القدس لملاقاة البابا فرنسيس. ونبّه «حزب الله» في وقتها الراعي من «مخاطر وتداعيات» الزيارة التي كانت في حينها الأولى من نوعها لبطريرك ماروني إلى القدس منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948.

كذلك تفاقمت الهوة بينهما بعد توقيف المطران موسى الحاج، النائب البطريركي العام للموارنة على القدس والأراضي الفلسطينية، في عام 2022 لحيازته مبلغاً كبيراً من المال فاق نصف المليون دولار، وأغراضاً شتى حملها من لبنانيين يقيمون في إسرائيل لأقاربهم في لبنان.

بولا أسطيح - الشرق الاوسط