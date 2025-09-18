Sep 18, 2025 10:57 AMClock
فتح باب الترشّح لرئيسي مجلس إدارة مدير عام مياه بيروت والبقاع

المركزية- أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، عن "فتح باب الترشّح لرئيس مجلس إدارة / مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان وكذلك رئيس مجلس إدارة / مدير عام مياه البقاع من داخل أو من خارج الملاك عبر الموقع الالكتروني لوزارة التنمية الإدارية https://www.omsar.gov.lb في تاريخ 17/9/2025 على ان يتم الانتهاء من تقديم الطلبات في 1/10/2025".

أضافت: هذه التعيينات ستتم وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء ووفقاً لآلية التعيين لموظفي الفئة الأولى في الادارات والمؤسسات العامة الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 1 تاريخ 20/3/2025. وللاطلاع على مهام وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة / المدير العام وعلى الشروط والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة للتعيين في هذا المركز وللترشح أدخلوا الى:
https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/positions_ar.aspx أو الى موقع وزارة الطاقة الالكتروني:
https://www.energyandwater.gov.lb

وختمت بالملاحظة الآتية: لا يُقبل أي طلب يقدم باليد إلى وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية أو إلى أي جهة رسمية أخرى أو سواها.

