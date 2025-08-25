أعلن جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي الأحد أن روسيا قدمت "تنازلات كبيرة" في سبيل إنهاء حربها مع أوكرانيا عبر التفاوض، معبرًا عن ثقته في إحراز تقدم وذلك على الرغم من غياب مؤشرات واضحة على اقتراب الصراع من نهايته.

وذكر فانس لشبكة (إن.بي.سي) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم عددًا من التنازلات منها حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية تحميها من أي عدوان روسي في المستقبل.

وقال فانس في تصريحات أذيعت اليوم الأحد: "أعتقد أن الروس قدموا تنازلات كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ونصف السنة...".

وأضاف: "أدركوا أنهم لن يكونوا قادرين على تنصيب نظام تابع في كييف. كان هذا بالطبع مطلبًا رئيسيًا في البداية. والأهم من ذلك، أقروا بأنه سيكون هناك بعض الضمانات الأمنية لسلامة أراضي أوكرانيا".

وأشار فانس إلى أنه سيتم النظر في العقوبات على أساس كل حالة على حدة، وأقر بأن فرض عقوبات جديدة على روسيا لن يدفعها على الأرجح إلى الموافقة على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

ولفت إلى إعلان ترامب هذا الشهر عن فرض رسوم جمركية إضافية 25 بالمئة على السلع الهندية عقابًا على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي باعتباره نوعا من الضغط الاقتصادي الذي يمكن استخدامه في السعي لتحقيق السلام.

وقال نائب الرئيس الأميركي: "لقد سعى لتوضيح أنه يمكن إعادة روسيا إلى الاقتصاد العالمي إذا أوقفوا القتل، لكنهم سيستمرون في العزلة إذا لم يفعلوا".